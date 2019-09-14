Российские власти введут налоги на электронные сигареты

Согласно поправке, акциз облагается на вейп, Iqos и другие заменители сигарет. Налог может вступить в силу уже с 2020 года и составит 50 рублей за устройство. Более того, ставка будет увеличиваться на 2 рубля ежегодно. Об этом сообщает “Коммерсант”. Участники рынка электронных сигарет полагают, что данная мера может обернуться возвратом к более вредным и дешевым сигаретам, поскольку данный налог увеличит цены на устройства.

“Существует представление о том, что большинство любителей электронных сигарет со временем переходят на традиционные или начинают совмещать: судя по всему, это один из аргументов, стоящих за данным решением”,— прокомментировал ситуацию директор по вопросам налогообложения и международной торговли PMI в России Александр Коваленко.