Российские власти выделили 1 млрд рублей на поддержку «Большой российской энциклопедии»

Эти средства пойдут на погашение долгов по зарплате, которые накапливались с декабря 2023 года, и текущие финансовые обязательства организации, подтвердили в Минцифры.

Ранее сотрудники БРЭ выходили на пикеты из-за девятимесячной задержки выплат. Несмотря на частичное погашение долгов, будущее проекта остаётся неопределённым.

В октябре 2024 года стало известно, что все наработки БРЭ переданы частной энциклопедии Рувики, созданной как альтернатива Википедии.

Проект «Большой российской энциклопедии» был запущен в 2019 году на базе 35 печатных томов, выпущенных ранее. Его цель — создание национального научного портала.

Однако прекращение финансирования в 2024 году и переход материалов в Рувики вызвали множество вопросов о будущем российского энциклопедического пространства.