Российские власти займутся очисткой цифрового следа россиян

Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы от ЛДПР, объявил о том, что работается над новым законопроектом, который даст россиянам возможность удалять свои личные данные из баз данных. Планируется представить этот законопроект на рассмотрение Госдумы в осенней сессии.

Это предложение пришло из-за увеличивающегося числа случаев утечек персональных данных россиян из баз данных частных компаний. Чернышов также подчеркнул, что на данный момент у граждан практически нет эффективных способов отозвать свое согласие на обработку и хранение личной информации и, таким образом, обеспечить собственную конфиденциальность при случайных утечках.

Чтобы упростить этот процесс, Чернышов предлагает создать государственный посредник - министерство цифрового развития и массовых коммуникаций РФ. Оно будет ответственным за обязательство всех частных операторов персональных данных удалить информацию по запросу граждан. Это сделает процедуру более удобной и прозрачной для всех.