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Российские власти захотели брать налог с дохода от цифровых валют
Если все пройдет успешно, то новый закон вступит в силу уже с января 2021 года
На сайте нижней палаты парламента был опубликован документ, из которого следует, что российские власти захотели брать налог с дохода от цифровых валют. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму.
При этом юридические лица будут платить налог на прибыль, в то время как физические лица будут вынуждены оплачивать подоходный налог, сообщают Ведомости.
Криптовалюта часто используется в целях уклонения от уплаты налогов, для легализации средств, добытых преступным путем, и финансирования противоправной деятельности.
Планируется, что в случае неуплаты налога (полной или частичной), нарушителю будет выписан штраф в размере 40% от суммы, которую он должен был заплатить. При этом новый закон, если его примут, вступит в силу уже с января 2021 года.