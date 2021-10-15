Российские власти захотели регулировать рекомендательные системы в YouTube и соцсетях

Если быть точнее, то власти России хотят добиться того, чтобы интернет-площадки дали пользователям доступ отключать их, сообщает Коммерсантъ. При этом социальные сети, новостные агрегаторы и аудиовизуальные сервисы должны будут предупреждать их о том, что им предлагается информация, основанная на анализе данных.

По мнению депутата Антона Горелкина, участвовавшего в разработке документа, очень важно, чтобы рекомендовательные алгоритмы работали прозрачно. В ином случае они будут настроены таким образом, «чтобы в ленте всегда были фейки, провокации, буллинг».

Автором нового законопроекта называется комитет Госдумы по информационной политике. Его возглавляет Александр Хинштейн, который также является соавтором закона о блокировке соцсетями запрещённого контента, в том числе мата.