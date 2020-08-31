Российские власти захотели защитить граждан от интернет-преследования

Если документ все же будет принят, то с его помощью правоохранительные органы и судейский корпус наделят полномочиями по защите пользователей сети от киберсталкинга. Наибольшее внимание будет уделяться тем пользователям интернета, которые присылают сообщения с угрозами — очень часто подобные проявления “внимания” перерастают во вполне реальные инциденты.

”Согласно действующей статье 119 УК, угроза убийством или причинением вреда здоровью наказывается только в случае, «если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы. А как докажешь, что тот, кто угрожал, действительно собирается причинить вред? Поэтому тем, кто обращается, правоохранители отвечают что-то вроде «когда убьют — тогда и приходите». В итоге людям наносили и физический вред, и убивали. Таких случаев масса”, — заявил депутат Госдумы Сергей Боярский.