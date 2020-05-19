Российские власти запретят теории заговора, связанные с коронавирусом

Так, представители Генпрокуратуры отметили тот факт, что в данных записях имеется целый ряд недостоверной информации, которая в свою очередь может оказаться причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан России. В связи с этим ведомство обратилось в Роскомнадзор с просьбой ограничить доступ ресурсам, на которых размещены данные видеозаписи.

Напомним, что чуть ранее генпрокуратура России уже признала фейком сообщения об искусственной природе коронавируса, в связи с чем видеозаписи, обнаруженные в Одноклассниках и YouTube также оказались вне закона.