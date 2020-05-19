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Российские власти запретят теории заговора, связанные с коронавирусом
Достаточно логичное решение в нынешних условиях
В сети появились данные о том, что российские власти в лице Генпрокуратуры РФ намерено запретить в теории заговора, связанные с коронавирусом. В данном случае речь идет о блокировке двух видеозаписей, в которых излагались конспирологические теории.
Так, представители Генпрокуратуры отметили тот факт, что в данных записях имеется целый ряд недостоверной информации, которая в свою очередь может оказаться причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан России. В связи с этим ведомство обратилось в Роскомнадзор с просьбой ограничить доступ ресурсам, на которых размещены данные видеозаписи.
Напомним, что чуть ранее генпрокуратура России уже признала фейком сообщения об искусственной природе коронавируса, в связи с чем видеозаписи, обнаруженные в Одноклассниках и YouTube также оказались вне закона.