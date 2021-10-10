Российские военные испытали на учениях роботов-сапёров

Учения проходили на полигоне Молькино в Краснодарском крае с участием военных из Пакистана. Как отмечается, было задействовано много различной техники. В частности, в условиях учебного боя применялись разведывательно-ударные вертолёты К-52 «Аллигатор».

Основные манёвры отрабатывались для роботизированных комплексов разминирования «Уран-6»: передвижение в условиях интенсивного боя и разминирование сложных участков.