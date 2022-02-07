Российские военные испытали ракетный комплекс «Ярс» на учениях

Наука и технологии
Сегодня в 06:20
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Российские военные испытали ракетный комплекс «Ярс» на ученияхОни оказались вполне масштабными
В сети появилась информация об успешном проведении учений специалистами Министерства обороны РФ в Ивановской области. Участие в мероприятии принимали стратегические подвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс».
Сообщается, что всего в учениях приняли участие около 1 тыс военнослужащих. Единиц техники же насчитывало более 100 единиц.
Стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 км, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.
Министерство обороны РФ
Отметим, что в рамках учений бойцы Тейковского ракетного соединения также протестировали свою готовность в обнаружении, блокировании и уничтожении условных диверсантов. Здесь применялись уже боевые противодиверсионные машины «Тайфун-М». Они, напомним, оснащаются специальными беспилотниками.
Источник: Министерство обороны РФ