Российские военные испытали ракетный комплекс «Ярс» на учениях

Отметим, что в рамках учений бойцы Тейковского ракетного соединения также протестировали свою готовность в обнаружении, блокировании и уничтожении условных диверсантов. Здесь применялись уже боевые противодиверсионные машины «Тайфун-М». Они, напомним, оснащаются специальными беспилотниками.