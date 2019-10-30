Российские военные испытают межконтинентальное супероружие

Как стало известно, в рамках первого этапа испытаний будет проведено не менее пяти тестовых запусков. В числе полигонов, которые будут задействованы, окажутся космодром “Плесецк”, а также действующая 62-я ракетная дивизия Ракетных войск стратегического назначения. Что интересно, подобного рода запуск в последний раз проводился около 30 лет назад, еще до развала Советского Союза.

Также важно отметить, что источник в ведомстве заявил буквально следующее: если характеристики баллистической ракеты будут соответствовать изначально заявленным, то Министерство обороны поставит ракетный комплекс на вооружение уже в 2021 году.