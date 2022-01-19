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Российские военные изобрели сверхбыстрый тест для определения коронавируса

Совместимый с оборудованием для обычных тестов
Специалисты Министерства обороны России разработали сверхбыстрый тест для определения коронавируса. По сообщениям разработчиков, результат теста можно получить уже через 30 минут.
Российские военные изобрели сверхбыстрый тест для определения коронавируса

Точность результата составляет не менее 95%. Новый тест быстрее обычных ПЦР-тестов в силу того, что в него добавлен специальный реагент, инактивирующий вирус в течение минуты. Благодаря этому можно сразу приступить к исследованию.

Отмечается, что разработка Министерства обороны совместима с оборудованием для традиционных ПЦР-исследований.

«За счёт того, что мы отказались от подготовки пробы к анализу, мы упростили сам способ лабораторной диагностики. Мы также отказались от дополнительного оборудования, сократили количество материалов, реактивов, а также возможные ошибки оператора при подготовке пробы к анализу», — сообщили специалисты.

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Источник: Известия
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