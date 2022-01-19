Российские военные изобрели сверхбыстрый тест для определения коронавируса

Точность результата составляет не менее 95%. Новый тест быстрее обычных ПЦР-тестов в силу того, что в него добавлен специальный реагент, инактивирующий вирус в течение минуты. Благодаря этому можно сразу приступить к исследованию.

Отмечается, что разработка Министерства обороны совместима с оборудованием для традиционных ПЦР-исследований.

«За счёт того, что мы отказались от подготовки пробы к анализу, мы упростили сам способ лабораторной диагностики. Мы также отказались от дополнительного оборудования, сократили количество материалов, реактивов, а также возможные ошибки оператора при подготовке пробы к анализу», — сообщили специалисты.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.