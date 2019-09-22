Российские военные контролируют небо Сирии

Отмечается, что защищены также ближние подходы к базе. Защита осуществляется зенитными ракетными комплексами, такими как “Тор-М2” и “Панцирь-М” и С-400 “Триумф”. “Новейшие радиолокационные станции не только контролируют небо над базой, но и на сотни километров вокруг, наблюдая за территорией над Средиземным морем и над пограничными с Сирией странами”, — сообщает военный эксперт Владислав Шурыгин.

На данный момент аэропорт Латакии, в районе которого находится база Хмеймим, может принимать все виды самолетов, в том числе стратегические бомбардировщики Ту-95 и ракетоносцы Ту-160.