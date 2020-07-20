Российские военные корабли могут оснастить более совершенными управляемыми артиллерийскими снарядами

Стоит отметить, что разработка универсальной 100-миллиметровой корабельной установки А190 “Универсал” началась еще в далекие 90-е года прошлого века. В качестве кораблей, на которых ее можно устанавливать, могут выступать военные судна, водоизмещение которых превышает 500 тонн.

На сегодняшний день боевая установка производится в двух вариантах (если говорить о серийной сборке): А190Э со стандартной башней и А190-01 — с так называемой “стелс-башней”. При этом первые полноценные испытания последнего варианта завершились лишь в 2012 году.