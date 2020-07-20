Наука и технологии
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Российские военные корабли могут оснастить более совершенными управляемыми артиллерийскими снарядами
Тем самым боевые судна могут стать еще более мощным оружием
Руководитель ЦНИИ “Буревестник” Георгий Закаменных заявил о том, что российские военные корабли могут оснастить более совершенными управляемыми артиллерийскими снарядами для установки А-190-01. Таким образом планируется повысить боевую эффективность комплекса.
Стоит отметить, что разработка универсальной 100-миллиметровой корабельной установки А190 “Универсал” началась еще в далекие 90-е года прошлого века. В качестве кораблей, на которых ее можно устанавливать, могут выступать военные судна, водоизмещение которых превышает 500 тонн.
На сегодняшний день боевая установка производится в двух вариантах (если говорить о серийной сборке): А190Э со стандартной башней и А190-01 — с так называемой “стелс-башней”. При этом первые полноценные испытания последнего варианта завершились лишь в 2012 году.