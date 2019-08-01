Для обеспечения передачи файлов большого объема используются новейший технологии. Так, пункты управления находились на расстоянии более 2 тыс км друг от друга, но скорость передачи данных при этом не падала ниже 300 Мб/сек. Ведомство также сообщило, что созданная в рамках учений сеть полностью автономна и не имеет точек связи с “внешним” интернетом. Дополнительным способ защиты данных от утечек является различного рода шифрование. Что интересно, на развертывание всей необходимой техники у военных ушло менее одного часа.
Наука и технологии
Сегодня 11:51
Российские военные начали использовать отдельный интернет
Тестируемая сеть автономна и не имеет подключения к мировому интернету
Министерство обороны Российской Федерации официально объявило о проведении тестирования работоспособности военного интернета. В ведомстве сообщили, что обмен информацией осуществлялся в рамках одной максимально защищенной локальной сети.
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