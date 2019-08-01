Российские военные начали использовать отдельный интернет

Для обеспечения передачи файлов большого объема используются новейший технологии. Так, пункты управления находились на расстоянии более 2 тыс км друг от друга, но скорость передачи данных при этом не падала ниже 300 Мб/сек. Ведомство также сообщило, что созданная в рамках учений сеть полностью автономна и не имеет точек связи с “внешним” интернетом. Дополнительным способ защиты данных от утечек является различного рода шифрование. Что интересно, на развертывание всей необходимой техники у военных ушло менее одного часа.