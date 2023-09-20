Российские военные начали использовать робота-пулемётчика

Эта технология используется в зоне проведения СВО. Платформа обладает гибкостью: её можно использовать не только как огневую точку, но и для перевозки грузов.

Специалисты отмечают, что применение такого робота значительно повышает безопасность военнослужащих в условиях наступательных действий. Например, когда противник укреплён в амбразурах, робот может действовать как прикрытие для бойцов или самостоятельно наступать.

Устройство было разработано одним из научно-производственных предприятий России совместно с благотворительным фондом «Народный фронт».

Подвижная турель позволяет оснастить платформу различным вооружением: от автомата до противотанкового ракетного комплекса.

Однако стоит отметить, что роботы всё ещё уязвимы перед системами радиоэлектронной борьбы. При воздействии таких систем робот может остановиться, и его сложно снова запустить.