Российские военные начнут обманывать системы ПВО противника при помощи нового устройства

Российские военные начнут обманывать системы ПВО противника при помощи нового устройстваКоторое будет «прикидываться» совсем не тем, чем является на самом деле
В России разработали уникальное устройство, способное обманывать системы противовоздушной обороны (ПВО) условного противника.
По словам специалиста по беспилотным летательным аппаратам Егора Щербакова, новинка может подавать средствам ПВО специальный сигнал, указывающий, что летящий объект является не беспилотником, а, например, гражданским самолётом.
Благодаря этому «ложному треку» с различными смещениями, беспилотник может избежать атаки противника, обманывая его. При этом для российских систем ПВО устройство продолжит передавать сигнал, что беспилотник свой и сбивать его не надо.
Эксперт отметитл, что всё это достигается за счёт использования уникального сочетания ультразвуковых звуковых волн и механического давления. Таким образом, беспилотник может безопасно проникнуть на территорию противника, обманывая системы ПВО и избегая обнаружения.
Важно отметить, что данная технология уже прошла испытания и показала свою эффективность.
Напомним, что ранее, 7 мая, российские военные сбили 22 ударных украинских беспилотника над Чёрным морем. Тогда средства ПВО сбили беспилотные летательные аппараты Украины в течение одной ночи.