Российские военные нашли гарантированный способ защиты от НАТО

По мнению специалистов, разработанный ими новый подход позволит рассчитывать на гарантированную защиту от «возможной многосферной операции НАТО», пишет издание «Теории и практика». Под подобного рода операциями подразумевается применение оружия как на земле, так и на море, в воздухе, космосе и киберпространстве. Начинаться же она будет с интегрированного массированного воздушного удара по стратегическим объектам.

Спасти от подобного развития событий должен либо встречный, либо и вовсе упреждающий удар силами ВКС. Это, по мнению российских военных, приведёт к «неприемлемым ущербам» противника «уже на начальном этапе его агрессии».