Российские военные нашли способ ослеплять американские спутники раннего предупреждения

По словам эксперта, эти технологии могут быстро вывести из строя оптические датчики на спутниках, что позволит, условно говоря, беспрепятственно атаковать США.

Прохватилов также подчеркнул, что СССР стал первым государством, который работал над лазерными технологиями, и многие передовые разработки в этой области принадлежали советским учёным. Физики Александр Прохоров и Николай Басов даже были награждены Нобелевской премией за свои исследования.

При этом он отметил, что на данный момент нет нужды заниматься выводом из строя спутников системы раннего обнаружения ядерной атаки, так как это может привести к превентивному ядерному удару со стороны владельцев спутников.