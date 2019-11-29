Российские военные обзаведутся ракетными комплексами новейшего поколения

Так, военный заявил о том, что ракетные войска планомерно избавляются от от межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь" в пользу более новых "Ярсов". Что интересно, за последние несколько лет в российские войска уже поступило более 150 пусковых установок данного комплекса как в шахтном, так и в мобильном исполнении.

”Ракетный комплекс "Ярс" уже сегодня стал основой группировки РВСН. Предприятиями промышленности выдерживаются темпы поставки в войска элементов ракетного комплекса "Ярс" в стационарном шахтном и подвижном грунтовом вариантах базирования. К настоящему времени войска получили более 150 пусковых установок нового комплекса и приступили к его эксплуатации”, — рассказал Каракаев.