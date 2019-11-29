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Российские военные обзаведутся ракетными комплексами новейшего поколения
В связи с чем уже в ближайшее время откажутся от советского “наследия”
Командующий ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев официально заявил о том, что вверенное ему в подчинение войско находится на финальном этапе перевооружения, в рамках которого старое оружие заменяется на более современные аналоги в сегменте ракетных комплексов. Таким образом, по словам генерала-полковника, в самое ближайшее время будут выведены из эксплуатации комплексы, разработанные еще во времена СССР.
Так, военный заявил о том, что ракетные войска планомерно избавляются от от межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь" в пользу более новых "Ярсов". Что интересно, за последние несколько лет в российские войска уже поступило более 150 пусковых установок данного комплекса как в шахтном, так и в мобильном исполнении.
”Ракетный комплекс "Ярс" уже сегодня стал основой группировки РВСН. Предприятиями промышленности выдерживаются темпы поставки в войска элементов ракетного комплекса "Ярс" в стационарном шахтном и подвижном грунтовом вариантах базирования. К настоящему времени войска получили более 150 пусковых установок нового комплекса и приступили к его эксплуатации”, — рассказал Каракаев.