Российские военные перехватили у своих границ американские бомбардировщики

По крайней мере, данной информацией поделилось российское агентство новостей РИА Новости, ссылаясь при этом на Национальный центр управления обороной России. Судя по имеющимся данным, буквально сегодня, 19 июня, над территорией нейтральных вод Охотского моря дежурные силы по противовоздушной обороне Восточного военного округа обнаружили сразу два американских бомбардировщика В-52Н. В итоге, военное командование приняло решение о сопровождении воздушных судов российскими истребителями Су-30, Су-35 и МиГ-31.

Напомним, что буквально на днях появилась информация о том, что Россия использовала истребители Су-27 для того, чтобы сопроводить точно такие же бомбардировщики над Балтийской территорией.