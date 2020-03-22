Наука и технологии
Сегодня 14:45
Российские военные подготовили девять самолетов Ил-76 для доставки вирусологов в Италию
А также всего необходимого оборудования
Минобороны России официально объявило о том, что российские военные подготовили сразу девять самолетов Ил-76 для доставки вирусологов на территорию Италии.
Так, по планам воздушно-космических сил России, на самолетах будет доставлена как бригада ученых, способных помочь в решении проблем с коронавирусом, так и необходимого для этого оборудования. Да данный момент самолеты находятся на аэродром в Подмосковье, куда их перебросили с мест базирования в Псковской, Ульяновской и Оренбургской областей.
”На военном аэродроме Чкаловский (Московская область) сосредоточены девять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России, которые в течение прошедшей ночи вместе с подготовленными экипажами были оперативно переброшены из Псковской, Ульяновской и Оренбургской областей”, — говорится в официальном обращении Минобороны РФ.