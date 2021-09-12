Российские военные получат более 240 новейших танков

При этом представители Минобороны отдельно подметили, что подобный «апдейт» танкового парка происходит на ежегодной основе. Как пишет новостное агентство РИА Новости, Сухопутные войска получают современные образцы техники, зарекомендовавшие себя с положительной стороны в совершенно разных климатических зонах.

Что интересно, совсем недавно также сообщалось, что российской военной базе, находящейся в Таджикистане, также передадут около 100 бронетанкового вооружения до конца 2021 года. Причиной этому послужило обострение ситуации в Афганистане.