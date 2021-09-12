Российские военные получат более 240 новейших танков

Наука и технологии
Сегодня в 11:06
Российские военные получат более 240 новейших танковВ том числе и Т-90 «Прорыв»
В сети появилась информация о том, что уже в 2021 году российская армия получит более 240 новейших и модернизированных танков. В их числе будут и модели Т-72б3М, Т-80БВМ, а также Т-90 «Прорыв».
При этом представители Минобороны отдельно подметили, что подобный «апдейт» танкового парка происходит на ежегодной основе. Как пишет новостное агентство РИА Новости, Сухопутные войска получают современные образцы техники, зарекомендовавшие себя с положительной стороны в совершенно разных климатических зонах.
Что интересно, совсем недавно также сообщалось, что российской военной базе, находящейся в Таджикистане, также передадут около 100 бронетанкового вооружения до конца 2021 года. Причиной этому послужило обострение ситуации в Афганистане.