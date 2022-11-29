Российские военные получат межконтинентальную баллистическую ракету Сармат до конца 2022 года

Российские военные получат межконтинентальную баллистическую ракету Сармат до конца 2022 годаВопреки домыслам недоброжелателей
По мнению экспертов, российская межконтинентальная баллистическая ракета Сармат является той самой разработкой, которая «обесценила все противоракетные наработки США и НАТО».
Фото: Naked Science
Но одно дело — когда орудие является прорывным, но всё ещё находится в состоянии прототипа. Другое же, когда оно поступает в руки действующей армии. К счастью, до конца 2022 года именно это произойдёт и с Сарматом.
Отличительной особенностью ракеты называются её непревзойденные лётно-технические характеристики, а также, научно-технические решения и современные технологии. Так, например, её масса и габариты впятеро превышают характеристики западных аналогов.
По словам специалистов, Сармат способен «поражать цели в любой точке земного шара, практически с любого направления подлёта к ним». При этом дальность полёта новейшей российской МБР в публикации Российской газеты оценивается, по неофициальным сведениям, в 15–18 тыс км.