Российские военные получат межконтинентальную баллистическую ракету Сармат до конца 2022 года

Но одно дело — когда орудие является прорывным, но всё ещё находится в состоянии прототипа. Другое же, когда оно поступает в руки действующей армии. К счастью, до конца 2022 года именно это произойдёт и с Сарматом.

Отличительной особенностью ракеты называются её непревзойденные лётно-технические характеристики, а также, научно-технические решения и современные технологии. Так, например, её масса и габариты впятеро превышают характеристики западных аналогов.

По словам специалистов, Сармат способен «поражать цели в любой точке земного шара, практически с любого направления подлёта к ним». При этом дальность полёта новейшей российской МБР в публикации Российской газеты оценивается, по неофициальным сведениям, в 15–18 тыс км.