Российские военные получат новую партию системы вооружения

”В рамках государственного оборонного заказа в январе 2020 года в войска объединения планируется поступление очередной партии специальной техники - самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" ”, - указано в официальном сообщении пресс-службы Западного военного округа.Известно, то на данный момент весь состав военнослужащих армии уже прошел все необходимые мероприятия по обучению на новейшую систему вооружения.

Напомним, что буквально вчера стало известно об оснащении Воздушно-десантных войск России новыми средствами десантирования боевой техники. Известно, что на сегодняшний день уже начались первые поставки парашютно-бесплатформенных систем ПБС-950У и ПБС-955.