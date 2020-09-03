Российские военные получат шлемы для управления пушками поворотом головы

”Нами разработана новая версия оптико-электронных систем наведения с использованием нашлемных целеуказателей. Оператор поворотом головы производит первичное наведение АК-630 на объект поражения, а дальше система захватывает цель автоматически. Комплекс проходит заводские испытания”, - рассказал топ-менеджер концерна.

При этом он также рассказал, что новый шлем разрабатывается с целью повысить эффективность поражения различных беспилотников, вертолетов и крылатых ракет в ближней зоне ПВО корабля. На данный момент устройство уже получило паспорт экспортного образца, в дальнейшие же планы его реализации входит и предложение о покупке новинки партнерам по рынку систем вооружения.