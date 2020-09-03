Наука и технологии
Сегодня 09:06
Российские военные получат шлемы для управления пушками поворотом головы
Достаточно инновационная технология на службе российской армии
Заместитель генерального директора по военно-технической политике концерна “Моринформсистема-Агат” Николай Борисов рассказал о том, что российские военные, входящие в состав Военно-морского флота, получат шлемы-целеуказатели для управления пушками АК-630 поворотом головы.
”Нами разработана новая версия оптико-электронных систем наведения с использованием нашлемных целеуказателей. Оператор поворотом головы производит первичное наведение АК-630 на объект поражения, а дальше система захватывает цель автоматически. Комплекс проходит заводские испытания”, - рассказал топ-менеджер концерна.
При этом он также рассказал, что новый шлем разрабатывается с целью повысить эффективность поражения различных беспилотников, вертолетов и крылатых ракет в ближней зоне ПВО корабля. На данный момент устройство уже получило паспорт экспортного образца, в дальнейшие же планы его реализации входит и предложение о покупке новинки партнерам по рынку систем вооружения.