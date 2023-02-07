Российские военные получат систему «свой-чужой» для миниатюрных дронов

Сообщается, что с её помощью отечественные военные смогут более эффективно защитить собственные боевые дроны от дружественного огня. Вместе с тем ведущий пообещал раскрыть более подробную информацию о разработке в будущем.

При этом помимо системы идентификации, Россия также планирует создать комбинированный комплекс для борьбы с беспилотниками, в который войдут бронемашины «Тайфун», оснащённые зенитными ракетами, пушками и лазерами.

Стоит отметить, что в целом разработка системы «свой-чужой» и создание объёдиненного комплекса для борьбы с беспилотниками подчёркивают стремление России к развитию военных технологий и укреплению национальной безопасности.