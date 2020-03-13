Российские военные получат уникальный взрывозащитный костюм

По данным издания, Росгвардия, относящаяся к государственным военизированным организациям, получит уникальный костюм, защищающий оператора-взрывотехника во время разминирования взрывных устройств. Его уникальность заключается в том, что в России, на данный момент, не представлено его аналогов.

”Этому костюму аналогов в России нет, это единственный костюм, который защищает оператора-взрывотехника при выполнении задач по разминированию подозрительного предмета, то есть самодельного взрывного устройства”, - поделились представители ведомства. По данным источника, индивидуальный комплекс может оказать защиту человека при взрыве устройства массой до четырех килограмм.