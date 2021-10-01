Российские военные получили новейшие вертолёты Ми-28НМ «Ночной охотник»

Что интересно, каких-либо официальных заявлений на эту тему сделано не было. Но при этом информация о передаче была обнаружена в инфографике, размещённой в официальном издании Минобороны — газете Красная звезда. Об этом сообщило издание Военное Обозрение.

К сожалению, информации о количестве поставленных вертолётов нет. Известно лишь, что речь идёт именно что о серийных боевых машинах.

При этом, если верить более ранним сведениям, до конца года Минобороны должно получить от четырёх до шести серийных Ми-28НМ.

Напомним, что массовое производство данной модели вертолётов стартовало ещё в 2020 году. Об этом стало известно со слов генерального директора холдинга «Вертолёты России» Андрея Богинского, поделившегося информацией ранее осенью 2021-го.