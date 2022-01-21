Российские военные получили первые модернизированные истребители Су-30

По словам генерального директора авиационного завода Александра Вепрева, модернизированный самолёт было решено оснастить российским оборудованием. Оно пришло на замену аналогам иностранного производства.

Также в ходе производственных работ специалистам удалось улучшить характеристики ряда комплексов, в том числе средств радиоэлектронного противодействия и прицельно-навигационного комплекса. Вместе с тем была повышена дальность обнаружения воздушных целей.

Напомним, что ранее, в декабре, появились сведения о подготовке экипажей Су-30СМ2 на Балтийском флоте. Было решено отправить новые истребители в 4-й гвардейский морской штурмовой полк.