Российские военные приняли на управление космический аппарат «Меридиан-М»

Сообщается, что наземные службы успешно поддерживают устойчивую телеметрическую связь с аппаратом. При этом бортовые системы спутника на момент передачи информации функционировали в штатном режиме.

Космический аппарат «Меридиан-М» в расчётное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Титова Космических войск ВКС, которые будут управлять им в процессе орбитального полета. Минобороны РФ

Напомним, что старт ракеты-носителя «Союз-2.1а», доставившего спутник на орбиту, состоялся в 15:48 по московскому времени накануне, во вторник, с космодрома Плесецк. А уже в 15:57 от ракеты отделилась головная часть с разгонным блоком «Фрегат» и спутником.