Российские военные признали «невозможным» перехват ракеты «Кинжал» американскими Patriot

Российские военные признали «невозможным» перехват ракеты «Кинжал» американскими PatriotИ даже объяснили, почему это так
Российское Минобороны намекнуло, что заявление Украины о перехвате её вооружёнными силами гиперзвуковой ракеты «Кинжал» с помощью зенитного ракетного комплекса Patriot, есть ни что иное, как фантазёрство.
По словам представителя Министерства обороны, Украина пытается представить желаемое за действительное.
«Скорость “Кинжала” в полёте превосходит возможности зенитных ракетных комплексов, которые Киев получил от Запада», — объяснил источник в оборонном ведомстве.
Он также добавил, что манёвры, которые «Кинжал» выполняет на последнем участке полёта, и его почти вертикальное погружение на цель, делают невозможным перехват данной модели ракеты зенитными комплексами.
Отметим, что соответствующий комментарий был дан в ответ на заявление Патрика Райдера, официального представителя Пентагона, сделанное 10 мая. Райдер утверждал, что украинская армия сбила российскую ракету «Кинжал» с помощью комплекса Patriot, переданного Киеву.
Правда, сами украинцы всё же сделали «шаг назад» от заявления американского эксперта. Так, Юрий Игнат, представитель Воздушных сил ВСУ, опроверг информацию о сбитой российской ракете.