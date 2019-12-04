Российские военные признали собственные подлодки устаревшими

”Пакистан уже с 2008 года имеет лодки с воздухонезависимой энергетической установкой, когда в состав Военно-морских сил этой не самой морской державы была включена подлодка Hamza с вспомогательной воздухонезависимой энергетической установкой”, — утверждает бывший морской военный.

По его мнению, лодки с использованием данной технологии имеют куда большее будущее, чем субмарины проекта 636.3 “Варшавянка”, отличительной особенностью которых является невидимая для противника черная дыра. По мнению военного эксперта, в ближайшее время подобные подводные лодки станут не интересны потенциальным иностранным покупателям.