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Российские военные провели стрельбы из реактивных бомбомётов «Дамба»Предназначенных для борьбы с диверсантами
В ходе учений на Камчатке, российские военные провели стрельбы из береговых самоходных реактивных бомбомётных комплексов ДП-62 «Дамба», предназначенных для борьбы с диверсантами и сверхмалыми субмаринами.
Отмечается, что бомбомёты «Дамба» противодиверсионного отряда из состава соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России установили на Халактырском пляже на Камчатке. Были проведены стрельбы по морскому полигону до 3 км от береговой линии. Снаряды бомбомётов обеспечили глубину поражения до 50 метров.
Комплексы «Дамба» созданы на базе РСЗО «Град». Установки могут уничтожать вражеские диверсионные подразделения на береговой линии.
Источник: Lenta.ru