Российские военные провели стрельбы из реактивных бомбомётов «Дамба»

Отмечается, что бомбомёты «Дамба» противодиверсионного отряда из состава соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России установили на Халактырском пляже на Камчатке. Были проведены стрельбы по морскому полигону до 3 км от береговой линии. Снаряды бомбомётов обеспечили глубину поражения до 50 метров.

Комплексы «Дамба» созданы на базе РСЗО «Град». Установки могут уничтожать вражеские диверсионные подразделения на береговой линии.