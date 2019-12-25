Российские военные рассказали о новом типе вооружения террористов

По словам военного эксперта, незаконные вооруженные формирования занимаются множеством исследований, связанных с улучшением уже имеющихся беспилотных летательных аппаратов. Также специалисты, трудящиеся в интересах террористов, разрабатывают новые схемы, в которых можно было бы использовать дроны при массовых атаках.

Леонов рассказал, что одним из главных и эффективных методов борьбы с новым типом угрозы может оказаться элементарная разработка новейших систем распознавания и уничтожения дронов. Причем для большей защищенности, необходимо также организовать систему противодействия беспилотникам в мирное время.