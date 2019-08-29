Российские военные разработали "умную" катапульту для СУ-57

”Основная особенность это совершенные мозги, автоматика, которая на всех высотах, скоростях позволяет проводить спасение летчика”, — сказал Поздняков.

При этом глава компании отметил, что изделие будет лишено функции, при помощи которой можно осуществить катапультирование в автоматическом режиме. Он сказал, что на данный момент компания этим не занимается.

Напомним, что еще в 2017 году глава российского холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков рассказал в интервью телеканалу "Звезда", что разрабатываемое кресло-катапульта для Су-57 будет способно самостоятельно принимать решение о катапультировании летчика.

”Работа над возможностью автоматического катапультирования продолжается”, — сказал тогда Насенков.