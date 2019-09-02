Российские военные согласились отдать частоты под 5G в крупных городах

”Да, правильно. Но это не будет носить массовый характер, мы пойдем на это, чтобы не сдерживать внедрение 5G и опытную эксплуатацию”, — рассказал Борисов, отвечая на вопрос журналистов о том, могут ли хотя бы отдельные частоты в диапазоне 3,4-3,8 ГГц быть выделены для использования 5G в некоторых крупных городах.

Вице-премьер также рассказал, что в будущем планируется совершить переход "на более высокий диапазон частот" в районе 4,8-4,9 ГГц. Чиновник также отметил, что по вопросу выделения “военных” частот под новую технологию 5G проводилось отдельное совещание, на котором присутствовали заинтересованные лица, в число которых вошли Минобороны, ФСО, ФСБ и Минкомсвязи.