Российские военные совместно с итальянскими врачами помогли вылечить более 60 пациентов в Италии

Так, по словам старшего группы медиков российского оборонного ведомства в Италии подполковника Александр Юманов, в общей сложности на данный момент в медицинское учреждение было госпитализировано 93 пациента. При этом количество людей, которые были вылечены, демонстрирует показатели, которые можно назвать “очень хорошими”.

Напомним, что российские военнослужащие были направлены в Италию для оказания в том числе и медицинской помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Данная инициатива в результате переговоров президента России Владимира Путина и премьера Италии Джузеппе Конте.