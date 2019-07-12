Заместитель главного конструктора по специальным проектам компании рассказал, что “Мантежка” является портативным гидролокатор для обнаружения подводных объектов, если смотреть на зарубежную классификацию приборов такого типа. Новая разработка “Дальприбора” позволяет обнаруживать водолазов с дыхательными аппаратами различных типов (замкнутого и открытого циклов), водолазов со средствами доставки и подводных беспилотников. Также, по словам заместителя главного конструктора, прибор можно применять далеко за пределами военного дела. Например, он подойдет для защиты крайне важных объектов различных предприятий энергетического комплекса, расположенных около береговой полосы.
Наука и технологии
Сегодня 14:59
Российские военные создали детектор водолазов и подводных беспилотников
Российская “Манжетка” станет грозой для подводных диверсантов
Зональная быстро развертываемая гидроакустическая станция “Мантежка”, производства Владивосточным “Дальприбором”, позволяет распознавать различных подводных нарушителей, начиная от обычных водолазов и заканчивая более серьезными целями в лице автономных необитаемых подводных аппаратов. Оценить новые устройства могли посетители МВМС-2019 в Санкт-Петербурге.
Самое читаемое