Российские военные создали детектор водолазов и подводных беспилотников

Заместитель главного конструктора по специальным проектам компании рассказал, что “Мантежка” является портативным гидролокатор для обнаружения подводных объектов, если смотреть на зарубежную классификацию приборов такого типа. Новая разработка “Дальприбора” позволяет обнаруживать водолазов с дыхательными аппаратами различных типов (замкнутого и открытого циклов), водолазов со средствами доставки и подводных беспилотников. Также, по словам заместителя главного конструктора, прибор можно применять далеко за пределами военного дела. Например, он подойдет для защиты крайне важных объектов различных предприятий энергетического комплекса, расположенных около береговой полосы.