Российские военные займутся поиском в Латвии незаконных вооруженных сил

”В период с 26 по 29 августа в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Литвы. В ходе данного мероприятия российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о проводимой в указанном районе военной деятельности, информацию о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях”, — сообщает газета со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Напомним, что Венский документ 2011 года допускает достаточно широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах. В связи с этим планы российских военных не выглядят как нечто удивительное.