Российские военные заняли американскую базу в Сирии

Что интересно, произошло все это всего лишь спустя несколько дней после того, как в город вошла сирийская правительственная армия — с 2017 года город целиком контролировался американскими вооруженными силами и подконтрольными США “Сирийскими демократическими силами”, а до его его захватили террористы группировки ИГИЛ (запрещенной в России террористической организации).

На фоне всего происходящего, представители китайских СМИ довольно саркастично высказались в своих материалах, где рассказывали о том, как курды “провожали” американцев из города Камышлы, а также по поводу того, как США оставила множество предметов на военных базах севера Сирии в связи со скорой эвакуацией.