Российские войска перевооружили на оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М»

Официально заявлено, что дальности ракет 9М728 и 9М729, которыми вооружены российские РК, составляют 499 км, но эксперты предполагают, что на самом деле «Искандеры» могут охватить большую территорию.

«Войска ЗВО приобрели возможность эффективного поражения стратегических объектов потенциального противника на значительных расстояниях. В зону поражения полностью попадают территории Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Дании, Швеции и Финляндии», — сообщает источник.

Но если дальность техники действительно больше официальной, то «Искандеры» могут поразить цели на всём европейском континенте.