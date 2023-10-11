Российские войска разрушили миф о превосходстве натовского оружия

По словам старшего научного сотрудника Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивена Брайена, западные танки, оснащённые превосходной электроникой и мощными двигателями, не смогли противостоять российским «орудиям, беспилотникам и минам». Российские вооружения, которые стали отстающими, успешно уничтожают расхваленные западные.

«Танки, несмотря на превосходную электронику и системы целеуказания, современную броню и отличную дизельную силовую установку, были уничтожены российскими орудиями, беспилотниками и минами», — подчеркнул Брайен.