Российские войска вооружат модернизированными БМП с новым боевым модулем

По его словам, «Бережок» — двухместный модуль, который является стандартной башней БМП-2 с новой компоновкой. Модуль вооружён автоматической пушкой 2А42 и спаренным пулемётом, а также автоматическим гранатомётом АГ-17 и пусковыми установками противотанкового ракетного комплекса «Корнет».

Также «Бережок» оборудован стабилизированным в двух плоскостях прицелом с каналом наведения управляемого оружия, комбинированным прицелом наводчика с тепловизионным и лазерным дальномерным каналом.

Как сообщается, войска ЦВО до конца 2022 года получат более 50 БМП-2М с новым модулем «Бережок». «До конца текущего года партия из более чем пятидесяти модернизированных БМП-2, оснащённых боевым модулем "Бережок", поступит в войска военного округа в Поволжье», — сообщил генерал-полковник Александр Лапин.