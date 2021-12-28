Российские войска вооружат новой БМП-19

Как он отметил, БМП Б-19 получили новый боевой модуль «Эпоха», 57 мм автоматическую пушку, а также комплексы управляемого вооружения «Булат» и «Корнет». Экипаж оборудованной таким образом машины сможет поражать живую силу, бронетехнику и вертолёты противника на большом удалении. Также Салюков рассказал, что серийные БМП-2 и БМП-3 уступают в огневой мощи новой Б-19.

Кроме этого, особенностью машины является вынесение боекомплекта в боевом модуле за пределы отделения. В бою это может спасти жизнь экипажу.

«В настоящее время продолжаются различные виды испытаний БМП Б-19 с боевым модулем «Эпоха», завершение которых и принятие на вооружение БМП Б-19 планируются в ближайшее время», — подытожил главком Сухопутных войск.