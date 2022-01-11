Российские войска вооружили ЗРК нового поколения «Тор-М2»

Эта система — продолжение известного зенитного комплекса «Тор», модернизация которого недавно была начата Министерством обороны. Комплекс может вести огонь, при этом перемещаясь на скорости до 45 км/ч. Для укрепления южного фланга российских войск, чтобы обезопасить это направление от нападения НАТО, ЗРК «Тор-М2» были переданы 20-й гвардейской Прикарпатско-Берлинской мотострелковой дивизии, дислоцирующейся в Волгоградской области. Дивизия входит в недавно воссозданную 8-ю общевойсковую армию.

«В Чёрное море постоянно заходят корабли НАТО, имеющие на своём борту дальнобойные крылатые ракеты. В Румынии установлены американские пусковые установки системы ПРО, которые могут без особых переделок использоваться для пусков ударных ракет», — прокомментировал необходимость таких вооружений бывший замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе.

По словам военного эксперта Алексея Ленкова, «Тор-М2» может защищать стационарные инфраструктурные объекты или более дальнобойные системы ПВО.