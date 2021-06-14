Российские вооруженные силы проведут учения с участием "Терминаторов"

В учениях примет участие 90-я танковая дивизия, первой получившая партию боевых машин поддержки танков нового поколения.

БМПТ используются для уничтожения живой силы противника, при этом приоритет отдается расчетам с гранатометами и противотанковыми комплексами. "Терминатор" по огневой мощи может быть сравним с несколькими БМП и 40 солдатами.

Серийное производство данной техники ведется на «Уралвагонзаводе», который принадлежит госкорпорации "Ростех".