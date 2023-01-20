Российские врачи назвали худшую диету из всех возможных

По словам специалистов, таковой является безглютеновая диета. Малышева заявила, что сегодня немало людей увлекается безглютеновой диетой, но на самом деле она небезопасна.

Поддержал коллегу и доктор Коновалов, рассказавший, что такая диета приводит к дефициту важных микроэлементов, таких как железо, магний, кальций, селен, а также к недостатку витаминов В, С и D. По итогу соблюдения такой диеты человек становится больным.

Продеус же отметил, что её трудно соблюдать, поскольку глютен содержится в очень многих продуктах. Он также назвал результат данной диеты «недолговечным».

Вместо неё специалисты порекомендовали средиземноморскую диету как наиболее эффективную и полезную.