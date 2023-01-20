Российские врачи назвали худшую диету из всех возможных

Российские врачи назвали худшую диету из всех возможныхИ посоветовали отличную альтернативу
Доктор медицинских наук телеведущая Елена Малышева, иммунолог Андрей Продеус и офтальмолог Михаил Коновалов назвали худшую диету в мире.
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По словам специалистов, таковой является безглютеновая диета. Малышева заявила, что сегодня немало людей увлекается безглютеновой диетой, но на самом деле она небезопасна.
Поддержал коллегу и доктор Коновалов, рассказавший, что такая диета приводит к дефициту важных микроэлементов, таких как железо, магний, кальций, селен, а также к недостатку витаминов В, С и D. По итогу соблюдения такой диеты человек становится больным.
Продеус же отметил, что её трудно соблюдать, поскольку глютен содержится в очень многих продуктах. Он также назвал результат данной диеты «недолговечным».
Вместо неё специалисты порекомендовали средиземноморскую диету как наиболее эффективную и полезную.