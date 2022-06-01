Российские врачи назвали сразу три «суперпродукта» для сердца

При этом немаловажным фактором для поддержания здоровья сердца является наличие достаточного количества калия в организме. Его, в нужных пропорциях, можно найти в петрушке.

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