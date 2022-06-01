Российские врачи назвали сразу три «суперпродукта» для сердца

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Российские врачи назвали сразу три «суперпродукта» для сердцаИ все они доступны каждому из нас
Болезни сердца — одна из самых распространённых причин смерти не только в России, но и в мире. О том, какие продукты стоит есть, чтобы защитить внутренний «моторчик», рассказала российский врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева.
По словам специалиста, полезными свойствами для сердечно-сосудистой системы обладают петрушка, красный перец и скумбрия. Все три продукта она назвала «суперпродуктами». Её слова подтвердил врач-кардиолог Герман Гандельман:
На десерт мы говорим о рыбе, которую мы, кардиологи, очень любим, — о скумбрии. В ней содержатся ненасыщенные омега-3 кислоты, которые защищают наш организм от развития атеросклероза.
Герман Гандельман
При этом немаловажным фактором для поддержания здоровья сердца является наличие достаточного количества калия в организме. Его, в нужных пропорциях, можно найти в петрушке.
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