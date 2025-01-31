Российские врачи поддержали запрет «удалёнки» обучения на медработников

Основным положением законопроекта является запрет на дистанционное обучение, которое касается практических занятий. Закон предполагает, что теоретическая часть обучения, включая лекции и самостоятельную работу, может проводиться дистанционно, однако практическая подготовка должна происходить только в медицинских учреждениях с клиническими базами.

Авторы законопроекта считают, что обучение будущих медиков должно включать непосредственный контакт с пациентами, что невозможно при удаленном обучении.

Доктор медицинских наук, профессор, проректор по учебной работе в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н. И. Пирогова Ольга Милушкина, выразила свою поддержку инициативе. По ее мнению, хотя электронное обучение и дистанционные технологии могут быть полезны для теоретической части программы, они не могут заменить практическую подготовку. Она подчеркнула, что для эффективного обучения будущих медиков необходим прямой контакт с пациентом, что возможно только в очном формате.

Милушкина также отметила, что для успешного внедрения такого подхода важно, чтобы преподаватели имели соответствующие допуски к медицинской деятельности и чтобы учебные заведения располагали необходимой материально-технической базой. Принятые меры, по ее словам, позволят обеспечить высокое качество подготовки медработников и гарантировать безопасность пациентов.