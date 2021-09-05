Российские врачи посоветовали продукты для укрепления иммунитета осенью

По словам специалистов, в первую очередь стоит обратить внимание на цитрусовые. Они содержат в себе эфирные масла, улучшающие настроение и тонизирующие организм в целом, пишет RT.

При этом не стоит забывать и о полезных жирах. Они содержатся в таких продуктах как орехи, оливковое масло, авокадо и жирная рыба. Вместе с тем полезно употреблять в пищу и сезонные фрукты с овощами.

В то же время не стоит забывать о поддержании здорового веса — очень многие, из-за ухудшения погоды, начинают реже выбираться из дома. А это приводит к набору лишних килограммов, что также не самым положительным образом сказывается на здоровье.