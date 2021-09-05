Российские врачи посоветовали продукты для укрепления иммунитета осенью

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Российские врачи посоветовали продукты для укрепления иммунитета осеньюИ ведь все они очень даже доступны большинству из нас
Осенью организм перестаёт получать ряд витаминов, из-за чего его общее самочувствие порой «проседает». Российские врачи-диетологи назвали продукты, которые стоит есть в это время года, чтобы улучшить иммунитет и самочувствие.
По словам специалистов, в первую очередь стоит обратить внимание на цитрусовые. Они содержат в себе эфирные масла, улучшающие настроение и тонизирующие организм в целом, пишет RT.
При этом не стоит забывать и о полезных жирах. Они содержатся в таких продуктах как орехи, оливковое масло, авокадо и жирная рыба. Вместе с тем полезно употреблять в пищу и сезонные фрукты с овощами.
В то же время не стоит забывать о поддержании здорового веса — очень многие, из-за ухудшения погоды, начинают реже выбираться из дома. А это приводит к набору лишних килограммов, что также не самым положительным образом сказывается на здоровье.